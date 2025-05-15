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أربعة أندية عراقية تشارك في بطولة إيران الدولية للجودو


 

أعلن الاتحاد العراقي للجودو، اليوم الأربعاء، مشاركة أربعة أندية في بطولة إيران الدولية التي تنطلق يوم غد الخميس في مدينة إيلام الإيرانية، إذ افاد رئيس اتحاد اللعبة عدي طارق إن العراق سيشارك في بطولة إيران الدولية للجودو بأربعة أندية هي الكرخ والشرطة ودهوك والحر الكربلائي . 

كما اوضح، أن منافسات البطولة تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أبرز اللاعبين من إيران وتركيا وروسيا وأفغانستان . 

وأضاف، أن المشاركة مهمة لتطوير لاعبي منتخباتنا الوطنية من خلال الاحتكاك بلاعبي الدول المتقدمة في هذه الفعالية، مؤكدا، أن المشاركة تأتي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة ومن بينها بطولتا آسيا والعرب، فضلا عن المشاركة في منافسات بطولة التضامن الإسلامي.

 

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