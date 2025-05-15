منتخب كوريا الجنوبية يصل البصرة استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني

كشفت مصادر رياضية مطلعة، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، أن منتخب كوريا الجنوبية سيصل إلى مدينة البصرة فجر يوم الثالث من الشهر المقبل، عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فبحسب المصادر، سيجري المنتخب الكوري أولى وحداته التدريبية مساء اليوم نفسه على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية، على أن يخوض وحدة تدريبية ثانية في اليوم التالي على ملعب البصرة الدولي، الذي سيحتضن المباراة الرسمية.

كما أكدت المصادر أن جميع التدريبات ستقام خلف أبواب مغلقة، بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب الكوري، لضمان التركيز الكامل قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين العراق وكوريا الجنوبية يوم الخامس من الشهر المقبل، في حين سيغادر الوفد الكوري مدينة البصرة مباشرة بعد المباراة متوجها إلى العاصمة الكورية سيئول عبر طائرة خاصة.