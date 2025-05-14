مواجهتان مثيرتان في ختام الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق

تُختتم اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ33 من دوري نجوم العراقي لكرة المحترفين بإقامة مباراتين مهمتين، حيث يستضيف الكرخ في ملعب الساحر أحمد راضي، فريق الميناء في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يسعى الكرخ لفك عقدة ست مباريات من دون فوز، في حين يطمح الميناء لمواصلة صحوته وتأمين البقاء في دوري الكبار.

وفي المباراة الثانية يحل فريق الطلبة ضيفاً على دهوك عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في مواجهة متجددة بعد تعادلهما السلبي السبت الماضي ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 في ملعب المدينة الدولي.

فيما يدخل دهوك اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، ساعياً لحصد النقاط الثلاث بقيادة مدربه مسعود ميرال، بينما يسعى الطلبة بقيادة باسم قاسم، لاستعادة المركز الثالث وإنهاء الموسم بمركز جيد.