الصفحة الرياضية

صافرتان يابانية وخليجية لمباراتي العراق أمام كوريا والأردن


سمى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (13 أيار 2025)، طاقما تحكيما إماراتيا لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام الأردن ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كاس العالم 2026.

وسيقود عمر محمد العلي، المباراة المقررة في 10 حزيران المقبل في ملعب عمان الدولي.

كما سمى الاتحاد الآسيوي سمى طاقما تحكيما يابانيا بقيادة "يوسوكي اراكي" مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في مجموعته، ضمن سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة، خلف كوريا الجنوبية (16)، والأردن (13)، ويحتاج إلى الفوز في مباراتين حاسمتين أمام كوريا الجنوبية في البصرة، المقررة في 5 حزيران المقبل، ثم الأردن في عمّان، يوم العاشر من الشهر نفسه، لإحياء آماله في التأهل المباشر إلى المونديال العالمي.

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