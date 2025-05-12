الصفحة الرياضية

رسميًا.. العراق يتقدم بطلب استضافة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم


تقدم العراق رسميًا بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم.

وبذلك، ينضم العراق إلى قائمة الدول الراغبة في استضافة هذا الحدث المهم.

إلى جانب العراق، تشمل قائمة الدول التي تقدمت بطلبات استضافة مباريات الملحق حتى الآن كلاً من الصين وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، وقد قامت هذه الدول بتقديم ملفاتها قبل الموعد النهائي المحدد في الخامس من مايو الجاري.

في سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة لـ "بغداد اليوم"، اليوم الإثنين (12 أيار 2025)، إلى أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يميل إلى منح الأولوية للمنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها خلال التصفيات، وذلك في حال استيفائها لشروط الاستضافة المطلوبة".

وأضافت المصادر أن "هذه الشروط تتضمن توفير تسهيلات لوجستية للجماهير، بالإضافة إلى توافر فنادق ذات جودة عالية وملاعب تدريب مناسبة".

يُذكر أن هناك دولًا أخرى قامت بتقديم طلبات استضافة قبل إغلاق باب الترشح، إلا أنها لم تعلن عن ذلك رسميًا حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن قراره النهائي بشأن الدولة المستضيفة في وقت لاحق.

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