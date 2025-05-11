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درجال يرفض استقالة الأمين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان


أكد رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، رفضه القاطع لاستقالةِ الأمينِ العامّ لاتحادِ الكرة محمد فرحان.

ونقل بيان لإعلام الاتحاد، عن درجال قوله، إن "فرحان من الشخصياتِ الكفوءة والمُقتدرة، وقدّم الكثيرَ للكرةِ العراقيّة خلال المدةِ الماضية".

وأضاف، إن "ما حدثَ يوم أمس في المؤتمرِ الصحفيّ يعدُّ أمرًا طبيعيًا إلا أنه ضُخّمَ بشكلٍ غير طبيعيّ، مما أجبر الأمينَ العامّ على تقديمِ استقالته".

وأشار درجال إلى أن "ضغوطاتِ العملِ اليومية قد تولدُ بعضَ الأشياء، إلا أنها في النهايةِ تُعدُّ أمرًا غير مقصودٍ، ولا يدخلُ في خانةِ الإساءة -لا سمح الله- كما حاول البعضُ تفسيرَ ما حدثَ للأسفِ الشديد".

وكشف أن "رفضَ الاستقالةِ بشكلٍ قاطعٍ يأتي من بابِ الاعتزاز بشخصيةِ الأمين العامّ الذي قدّم جهدًا مخلصًا طيلة المدة الماضية من العملِ المضني والكبير في اتحادِ الكرة".

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