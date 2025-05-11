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 القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد وكذلك البث المباشر


 

ينتقل فريق ريال مدريد إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، حيث يلتقي مع برشلونة في لقاء حاسم ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني 2025، إذ سيكون هذا رابع كلاسيكو هذا الموسم بعد مباراة الدور الأول في سانتياغو برنابيو والتي فاز بها البرسا 4-0، ونهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية حيث فاز الكتلان أيضًا 5-2، فيما كانت آخر مواجهة على ملعب لا كارتوخا بالأندلس وشهدت الانتصار الثالث للبلوغرانا 3-2 والتتويج باللقب.

ويتفوق برشلونة على ريال مدريد بـ 4 نقاط في الليغا، والفوز في الكلاسيكو سيعني حسم اللقب عمليًا، أما فوز كتيبة كارلو أنشيلوتي بما يحمله من طابع ثأري، من شأنه أن يُعيد المنافسة حتى اللحظة الأخيرة ويُحافظ على حظوظ الميرينغي في التتويج باللقب للعام الثاني تواليًا.

وستُنقل منافسات الدوري الإسباني 2025 كما هي العادة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون الوسيلة الوحيدة عربيًا لمتابعة الكلاسيكو المرتقب، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم هي beIN Sports HD 1 المشفرة، وكذلك beIN Sports HD 1 English باللغة الإنجليزية.

أمّا إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية لبي إن سبورت، ستجد مباراة الريال ضد برشلونة على عدد من القنوات على الأقمار الصناعية الغير عربية، نذكر منها "TV4 Sport Sweden، TV2 Sport Premium 1 HD، Match Football 2".

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم هناك طريقتان، الأولى هي تطبيق تود "TOD"، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".

فيما سيكون معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم على قناة بي إن سبورت الناقلة للمباراة هو المعلق الرياضي المتميز عصام الشوالي.

وسيكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة هو اليوم الأحد 11 مايو 2025، حيث تنطلق المباراة من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة ومصر.

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 القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد وكذلك البث المباشر
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