ماذا طلب مدرب المنتخب الجديد من اتحاد الكرة.. هذا موعد تقديمه

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم مدرب المنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد في مؤتمر صحفي غدا السبت، فيما اشار الى انه طلب التعجيل بوصوله إلى العراق من أجل متابعة الدوري العراقي.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم للوكالة الرسمية إن "المدرب الأسترالي غراهام أرنولد هو من طلب التعجيل بوصوله إلى العراق من أجل متابعة الدوري العراقي"، موضحا انه"من المؤمل عقد مؤتمر صحفي لتقديم المدرب يوم غد السبت".

واضاف انه"سيتم إرسال المدرب المساعد لمتابعة اللاعبين المحترفين".

واكد ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال عين مشرفا عاما على المنتخب الوطني العراقي"،موضحا انه"لم يتم تعيين منسق إعلامي أو إداري للمنتخب حتى الآن، ولن يضاف مساعد محلي إلى الجهاز الفني".

ووصل مدرب منتخبنا الوطني، الأستراليّ غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، إلى بغداد تحضيرًا لقيادةِ المُنتخبِ في الاستحقاقاتِ المُقبلة.