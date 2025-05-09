الصفحة الرياضية

ماذا طلب مدرب المنتخب الجديد من اتحاد الكرة.. هذا موعد تقديمه


اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم مدرب المنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد في مؤتمر صحفي غدا السبت، فيما اشار الى انه طلب التعجيل بوصوله إلى العراق من أجل متابعة الدوري العراقي.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم للوكالة الرسمية إن "المدرب الأسترالي غراهام أرنولد هو من طلب التعجيل بوصوله إلى العراق من أجل متابعة الدوري العراقي"، موضحا انه"من المؤمل عقد مؤتمر صحفي لتقديم المدرب يوم غد السبت".

واضاف انه"سيتم إرسال المدرب المساعد لمتابعة اللاعبين المحترفين".

واكد ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال عين مشرفا عاما على المنتخب الوطني العراقي"،موضحا انه"لم يتم تعيين منسق إعلامي أو إداري للمنتخب حتى الآن، ولن يضاف مساعد محلي إلى الجهاز الفني".

ووصل مدرب منتخبنا الوطني، الأستراليّ غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، إلى بغداد تحضيرًا لقيادةِ المُنتخبِ في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد.. أول مدرب أسترالي يقود المنتخب الوطني
ماذا طلب مدرب المنتخب الجديد من اتحاد الكرة.. هذا موعد تقديمه
مدرب المنتخب الوطني يصل بغداد تحضيرا لتسلم مهامه رسميا
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مهمة عن عقد المدرب الأسترالي وموعد وصوله الى بغداد
الكشف عن موعد وصول المدرب الأسترالي غراهام أرنولد إلى بغداد
دوري نجوم العراق: اليوم، أربع مباريات حاسمة في ختام منافسات الجولة 32
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
رئيس اللجنة الأولمبية: نعمل على تعزيز مسيرة الأندية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية
اليوم، مواجهات حاسمة في الجولة 32 من دوري نجوم العراق
فريق أرنولد يباشر مهامه لتجهيز المنتخب الوطني لمهمتي كوريا والأردن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك