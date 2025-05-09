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مدرب المنتخب الوطني يصل بغداد تحضيرا لتسلم مهامه رسميا


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، (9 أيار 2025)، عن وصول مدرب المنتخب الوطني الجديد الأسترالي غراهام أرنولد، الى العاصمة بغداد تحضيرًا لقيادةِ المُنتخبِ في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة انه "كان في استقبالِ أرنولد وملاكه المُساعد عضوا المكتب التنفيذيّ للاتحادِ محمد ناصر وغانم عريبي، والأمين العامّ محمد فرحان".

وأشار البيان الى انه "من المؤملِ أن يتمَّ عقدُ مؤتمر صحفيّ للإعلانِ رسمياً عن تعيينِ غراهام أرنولد مدرباً للمُنتخبِ الوطنيّ".

وسيكون أرنولد أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاما.

وقاد أرنولد منتخب أستراليا لبلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022 قبل خسارة مباراة متكافئة أمام الأرجنتين التي مضت قدما للفوز باللقب، لكنه استقال في سبتمبر/أيلول الماضي بعد بداية سيئة للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026.

ودرب أرنولد منتخب أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها كان مدربا لفريقي "سنترال كوست مارينرز" و"سيدني إف سي".

وسيحل أرنولد (61 عاما) محل الإسباني كاساس الذي أقيل من منصبه في مارس/آذار الماضي بعد الخسارة 2-1 أمام فلسطين في الأردن.

وتركت تلك الهزيمة العراق في المركز الثالث بمجموعته بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني منتخب الأردن.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكوري الجنوبي متصدر المجموعة في البصرة في 5 يونيو/حزيران المقبل، ويلاقي منتخب الأردن في عمان بعد 5 أيام أخرى.

وظهر العراق في نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط في المكسيك 1986 وخسر كل مبارياته الثلاث وخرج من دور المجموعات.

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