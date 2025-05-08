اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مهمة عن عقد المدرب الأسترالي وموعد وصوله الى بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي، أحمد الموسوي، اليوم الخميس، (8 أيار 2025)، أسباب اختيار الأسترالي جراهام أرنولد، لقيادة منتخب أسود الرافدين، خلفًا للإسباني المقال خيسوس كاساس.

وكان الاتحاد العراقي قد أعلن إقالة كاساس في نهاية مارس/آذار الماضي، عقب خسارة 5 نقاط في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب أسود الرافدين، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة، ونقطة واحدة عن الأردن الوصيف.

وقال الموسوي في تصريح صحفي "أرنولد أبدى رغبته الكبيرة في تدريب المنتخب العراقي، فضلًا عن عمله السابق في قارة آسيا". وأضاف "أرنولد لديه اطلاع كامل على مستويات منتخبات قارة آسيا، ولذا فضلت دائرة المنتخبات في الاتحاد العراقي، التعاقد معه".

وتابع "مدة التعاقد مع المدرب الأسترالي ستكون حتى عام 2027 لكن بشرط التأهل إلى كأس العالم 2026، وفي حال لم يحصل على فرصة التأهل عبر الملحق، سينتهي العقد في نهاية نوفمبر/تشرين ثان المقبل".

وأتم الموسوي، تصريحاته، بالتنويه إلى أن أرنولد سيصل إلى العراق، فجر الأحد المقبل، لتوقيع العقود والإعلان الرسمي، على أن يضم جهازه المساعد 7 مدربين أجانب.