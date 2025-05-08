الكشف عن موعد وصول المدرب الأسترالي غراهام أرنولد إلى بغداد

قطع الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي، تذكرته إلى العاصمة بغداد، استعدادا لتوقيع عقده بشكل رسمي مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لقيادة أسود الرافدين في ما تبقى من مباريات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم لغاية الآن عن تعاقده رسميا مع المدرب الأسترالي، لكنه أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بهذا التعاقد من حيث الاتفاق على القيمة المالية ومدة العقد وإمكانية تجديده، إذ سارت المفاوضات بشكل إيجابي للغاية.

أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بقطع تذكرته إلى العاصمة بغداد، كي يباشر بمهامه كمدرب رسمي للمنتخب العراقي في الفترة المقبلة من تصفيات المونديال، حيث تقرر أن يصل العاصمة بغداد يوم السبت المقبل، إذ سيحضر في مقر إقامته بالعاصمة وبعدها التوجه إلى مقر الاتحاد العراقي وإكمال كل الإجراءات الرسمية للتعاقد.

وسيقدم الاتحاد العراقي المدرب الأسترالي لوسائل الإعلام العراقية في مؤتمر صحفي بمبنى الاتحاد يوم الأحد المقبل، ليجيب المدرب عن الأسباب التي دفعته إلى الموافقة على تدريب العراق وأيضا سيشرح بالتفصيل عن مهمته المقبلة ووجهة نظره عن الكرة العراقية وعن آلية اختيار الأسماء في قائمته النهائية لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن وأيضا سيتحدث عن الظروف وضيق الوقت.

كما تبقت بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالمنتخب العراقي سيتم دراستها بشكل كامل في الفترة المقبلة، من بينها مترجم المدرب وأيضا الكوادر المساعدة ومكان إقامتهم في العراق وأيضا منصب المدير الإداري، حيث سيقدم المدرب وجهة نظره ومطالبه بهذا الصدد وكذلك سيتم الاتفاق على المباريات التي يرغب المدرب بمشاهدتها في دوري نجوم العراق تزامنا مع حضوره في العاصمة العراقية، بحسب winwin.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي، منتخبي كوريا الجنوبية والأردن في البصرة وعمان يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.