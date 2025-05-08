دوري نجوم العراق: اليوم، أربع مباريات حاسمة في ختام منافسات الجولة 32

تختتم اليوم الخميس مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في مدن بغداد والبصرة والنجف وسط ترقب جماهيري كبير بسبب تأثير النتائج على صدارة الترتيب وصراع الهبوط، حيث تنطلق مباراتان في الساعة السادسة مساء حيث يستقبل فريق الميناء صاحب المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد نهاية الجولة 31 ضيفه فريق القوة الجوية الذي يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة وذلك على ملعب الميناء في البصرة.

وفي نفس الوقت، يلتقي فريق النجف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة فريق نوروز الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة على ملعب النجف الدولي في مواجهة مهمة للفريقين للهروب من مناطق الخطر.

أما في الساعة الثامنة والنصف مساء فتقام مباراتان بارزتان إذ يواجه فريق الزوراء متصدر جدول الترتيب برصيد 65 نقطة ضيفه فريق ديالى الذي يتذيل الترتيب في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة وذلك على ملعب الزوراء.

وفي المباراة الختامية للجولة يستضيف فريق الشرطة الوصيف بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برصيد 65 نقطة نظيره الكرخ صاحب المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة في لقاء يقام على ملعب الشعب الدولي ببغداد ويأمل من خلاله الشرطة مواصلة مطاردة الزوراء على الصدارة.