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أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا


بات الاتحاد العراقي لكرة القدم قريبًا من تلبية أول مطالب مدرب منتخب العراق الجديد، الأسترالي غراهام أرنولد، وذلك في إطار التحضيرات لتسلّمه رسميًا مهمة قيادة المنتخب استعدادًا لخوض الجولات الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن الاتحاد العراقي لم يُعلن حتى الآن عن التعاقد رسميًا مع أرنولد، إلا أنه أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق، بما في ذلك القيمة المالية، مدة العقد، وخيارات التمديد، حيث سارت المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي للغاية.

وبدأ الاتحاد العراقي اتصالاته مع عدد من المنتخبات الآسيوية لبحث إمكانية إقامة مباراة ودية، تسبق المواجهات المرتقبة في التصفيات. المدرب غراهام أرنولد طلب خوض مباراة أو اثنتين وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية في الجولة التاسعة من التصفيات، المقررة في مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل.

كما ان الاتحاد العراقي اتفق مبدئيًا مع نظيره الأوزبكي لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري. ويفضّل العراق إقامة المباراة في مدينة البصرة، ولكن في حال تعذر ذلك، فإن العاصمة القطرية الدوحة ستكون خيارًا بديلًا. ومن المقرر أن يتكفل الاتحاد العراقي بجميع تكاليف تنظيم اللقاء، تنفيذًا لطلب المدرب الجديد الذي تنتظره تحديات كبيرة، بحسب winwin.

منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا

والاتحاد الأوزبكي لا يمانع خوض مباراة ودية مع العراق، خصوصًا أنه يستعد لمواجهة الإمارات في الجولة التاسعة من التصفيات، وهي مباراة مصيرية بالنسبة له. ومع توقف الدوري المحلي، يسعى المنتخب الأوزبكي إلى خوض لقاء تحضيري واحد على الأقل لضمان جاهزية لاعبيه.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العراقي استقر على التعاقد مع غراهام أرنولد (61 عامًا) بعد تفوقه على عدد من الأسماء المرشحة، من بينهم البرتغالي هيليو سوزا والأرجنتيني هيكتور كوبر. وقد أسهم تقارب وجهات النظر في تسريع خطوات الاتفاق، ما دفع الاتحاد إلى إتمام التعاقد.

ويواجه منتخب العراق مهمة صعبة في الجولتين المقبلتين من التصفيات، حيث يحتاج إلى الفوز على كوريا الجنوبية والأردن يومي 5 و6 يونيو/ حزيران المقبل، لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، وتفادي الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

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