الصفحة الرياضية

رئيس اللجنة الأولمبية: نعمل على تعزيز مسيرة الأندية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية


 

صرّح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بأن الأندية الرياضية تمثل المنجم الحقيقي لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، جاء ذلك خلال استقباله لوفد نادي التضامن الرياضي في مقر اللجنة، حيث ذكر بيان للجنة الأولمبية، أن" اللقاء تناول بحث أبرز المعوقات التي تعترض عمل الأندية وسبل تعزيز الواقع الرياضي والتحديات التي تواجهه".

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، قوله: إن" الأندية الرياضية تمثل المنجم الحقيقي لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، مؤكداً حرص اللجنة الأولمبية على تقديم الدعم المستمر لها".

كما أكد مفتن أن" اللجنة تعمل بصورة دؤوبة على تعزيز مسيرة الأندية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية، إيماناً منها بالدور الحيوي في ازدهار الرياضة العراقية".

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