اليوم، مواجهات حاسمة في الجولة 32 من دوري نجوم العراق

تشهد ملاعب بغداد وأربيل والنجف اليوم الأربعاء أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تنطلق مباراتان عند الساعة 6:00 مساء حيث يستضيف فريق أربيل صاحب المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة فريق نفط ميسان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 43 نقطة وذلك على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وفي التوقيت ذاته يلتقي فريق الحدود متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة مع ضيفه نفط البصرة صاحب المركز الثامن عشر والأخير برصيد 14 نقطة في مباراة تقام على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

وتستكمل الجولة عند الساعة 8:30 مساء بإقامة مباراتين حيث يواجه فريق القاسم صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة ضيفه فريق الكرمة الذي يحتل المركز العاشر برصيد 43 نقطة في مواجهة تقام على ملعب النجف الدولي.

وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الكهرباء الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، فريق زاخو ثالث الترتيب برصيد 53 نقطة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد