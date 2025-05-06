فريق أرنولد يباشر مهامه لتجهيز المنتخب الوطني لمهمتي كوريا والأردن

بدأ فريق المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مهامه بشكل فعلي، قبيل الإعلان الرسمي عن تسميته مدربًا للمنتخب العراقي، وذلك لقيادة ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم "قريبًا جدًّا" عن تعاقده مع المدرب الأسترالي (61 عامًا)، ليتولى مهامه رسميًّا خلفًا للإسباني المقال خيسوس كاساس، حيث سيواصل قيادة المنتخب العراقي رغم التحديات والظروف الصعبة.

وقالت مصادر مطلعة، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم حسم بالفعل تعاقده مع الأسترالي غراهام أرنولد، بعد اجتماع عقده المكتب التنفيذي في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، حيث تحصل رئيس الاتحاد عدنان درجال على دعم كامل من جميع أعضاء المكتب التنفيذي، لاختياره المدرب الأسترالي ليقود المرحلة القادمة التي تعقد عليها الجماهير العراقية آمالًا كبيرة".

وأوضحت المصادر: "أرنولد وافق على جميع البنود المالية في عقده مع الاتحاد العراقي، ولم تكن الأمور المالية عائقًا أو أولوية بالنسبة له، ما سهّل من سير المفاوضات بين الطرفين. وبحسب الاتفاق، فإن المدرب سيتقاضى راتبًا شهريًّا قدره 75 ألف دولار، من دون أن يتضمن العقد شرطًا جزائيًّا في حال عدم التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026".

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الأسترالي، بحسب عقده مع الاتحاد العراقي، يمكنه إنهاء العقد من دون التزامات مالية، كما اتفق مع الاتحاد على إحضار أربعة مدربين مساعدين معه فور وصوله إلى العاصمة بغداد لتوقيع العقد وتقديمه لوسائل الإعلام، فيما من المقرر أن يصل ثلاثة مساعدين آخرين لاحقًا بعد استلامه قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وتابعت المصادر: "المدرب الأسترالي كلّف فريقه المساعد ببدء جمع المعلومات عن المنتخب العراقي وعن منافسيه، المنتخبين الكوري الجنوبي والأردني. كما سيتم اعتماد خارطة طريق تتضمن إقامة معسكر تدريبي داخلي في البصرة، إلى جانب دراسة إمكانية خوض أكثر من مباراة تجريبية، حتى وإن كانت أمام فرق محلية، وذلك للاطلاع على مستويات لاعبي منتخب أسود الرافدين".

يذكر أن أرنولد قاد المنتخب الأسترالي في 56 مباراة رسمية، حقق خلالها 36 انتصارًا، وتعادل في 7، وخسر 13 مباراة. كما تولى تدريب منتخب أستراليا الأولمبي في 12 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات أيضًا.