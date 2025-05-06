منتخبنا لكرة اليد يلاقي نظيره المصري في بطولة العرب بالكويت اليوم

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، اختباراً مهماً وصعباً أمام منتخب مصر للشباب ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعـات لبطولة كأس العرب العاشرة للمنتخبات المقامة حالياً في دولـة الكويت وتستمر لغاية الحادي عشر من الشهر الحالي، إذ يدخل منتخبنا لقاء اليوم بحثاً عن التعويض وتحقيق الفوز الأول في البطولة بعد أن استهل مشواره العربي بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (26 -28) في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر أمس الاثنين.

ولن تكون مهمة منتخبنا الوطني سهلة برغم مشاركة مصر بمنتخب الشباب، لأن المنافس يصنف ضمن خانة أقوى المنتخبات ليس على مستوى العرب فحسب بل وحتى عالمياً.

ولم يخض المنتخب المصري أي لقاء في البطولة حتى الآن لأنه كان في حالة الانتظار خلال الجولة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخبات الثلاثة الحاصلة على المراكز الأولى في المجموعات الثلاث ستتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، يضاف لها أفضل منتخب حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.