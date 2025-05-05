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مديرية شباب ورياضة نينوى: ملعب نينوى الجديد بتصميم يحمل طابعا تراثياً


 

أكد مدير شباب ورياضة محافظة نينوى، رعد الخفاف، اليوم الاثنين، أن العمل متواصل في مشروع ملعب نينوى المركزي (الإدارة المحلية)، الواقع في منطقة باب سنجار بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مشيرا إلى أن طاقته الاستيعابية الحالية تبلغ 10,300 متفرج، في حين تنتظر الوزارة موافقة وزارة التخطيط لزيادة السعة إلى 15 ألف متفرج، إذ ذكر الخفاف، إن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت حتى الأسبوع الماضي إلى 6%، وذلك بعد إتمام صب الأرضية الخرسانية الخاصة بالمدرجات، لافتا إلى أن "المشروع يضم قاعة أولمبية داخل الملعب، ويعد من المشاريع الحيوية التي تعزز البنى التحتية الرياضية في المحافظة.

كما أشار إلى أن استكمال العمل بالمشروع يتطلب توفير دعم مالي إضافي، مبينا أن "الإدارة تسعى حاليا لسحب سلفة مالية لضمان استمرار العمل دون توقف وبانسيابية عالية".

وفيما يتعلق بالتصميم المعماري للملعب، أوضح الخفاف أنه تم عرض مجموعة من التصاميم، وتم اختيار تصميم يحمل طابعا تراثيا مستوحى من الزخارف الآشورية التاريخية لمدينة نينوى، ويجسد زهرة البيبون التي تعد رمزا ثقافيا مهما للمحافظة.

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مديرية شباب ورياضة نينوى: ملعب نينوى الجديد بتصميم يحمل طابعا تراثياً
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