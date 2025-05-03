إتحاد الكرة: عدة أسماء مرشحة لتدريب المنتخب العراقي خلفا لكاساس

يستمر الاتحاد العراقي لكرة القدم بجهوده الحثيثة، للعثور على مدرب جديد لقيادة "أسود الرافدين"، بعد فسخ عقد المدرب الإسباني، خيسوس كاساس (51 عاماً)، إثر النتائج المخيبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فبرغم أن المدرب المغربي، الحسين عموتة (55 عاماً)، كان قريباً من تسلّم المهمة، لكنه اعتذر لأسباب شخصية، مما حدا بالاتحاد العراقي إلى دراسة ملفات عدد من المدربين أصحاب الخبرة في المنطقة الآسيوية، إذ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشكل رسمي انتهاء المفاوضات مع المدرب المغربي ليبدأ بعدها صفحة جديدة في تسمية المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين فيما تبقى من مباريات في تصفيات المونديال.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فان الاتحاد العراقي تواصل عبر تقنية زوم مع المدير الفني الأسبق لمنتخبي مصر وسورية، الأرجنتيني هيكتور كوبر (69 عاماً)، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب خلافات على بنود العقد.

ويبرز في السباق اسم المدرب البرتغالي، هيليو سوزا (55 عاماً)، الذي قاد منتخب البحرين لتحقيق لقبي بطولتي غرب آسيا وكأس الخليج، ويحظى بدعم لافت من داخل لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي، التي تضم إلى جانب درجال، نائبه يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي: غانم عريبي ومحمد ناصر وخلف جلال.

كما تضم قائمة الأسماء المرشحة، لخلافة كاساس في تدريب منتخب العراق، المدرب الأسبق لمنتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاماً)، والأسترالي غراهام أرنولد (61 عاماً)، الذي قاد منتخب أستراليا في مونديال 2022. كما ان حكيم شاكر المرشح الأول لقيادة المنتخب العراقي في مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن في حال الاستقرار على مدرب محلي.

وجاءت هذه التحركات وسط ضغط كبير، إذ يحتل منتخب العراق المركز الثالث في مجموعته، ضمن سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة، خلف كوريا الجنوبية (16)، والأردن (13)، ويحتاج إلى الفوز في مباراتين حاسمتين أمام كوريا الجنوبية في البصرة، المقررة في 5 يونيو/ حزيران المقبل، ثم الأردن في عمّان، يوم العاشر من الشهر نفسه، لإحياء آماله في التأهل المباشر إلى المونديال العالمي.