دوري نجوم العراق: الطلبة يمطر شباك الكرخ برباعية وتعادل يحسم مواجهة النجف وديالى

ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق، تمكن فريق الطلبة من الفوز بنتيجة ثقيلة على مضيفه الكرخ بنتيجة 4-1، فيما انتهى لقاء النجف وديالى بالتعادل السلبي،

المباراة الأولى التي جمعت الطلبة والكرخ، جرت على ملعب "الساحر احمد راضي" عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، وانتهى شوطها الأول بتقدم الأنيق بهدفين لهدف.

وسجل الكرخ اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بنيامين اكور في الدقيقة 27، وادرك الطلبة التعادل من ركلة جزاء أيضاً نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني في الدقيقة 43، وعاد الطلبة ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 45+7 عن طريق كرار محمد.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث للطلبة في الدقيقة 52 عبر المحترف سيمون ماسوفا، وأضاف الطلاب الهدف الرابع عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 52 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 39 بالمركز 13.

اما المباراة الثانية، فقد تعادل فريق ديالى مع ضيفه النجف سلبياً من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لديالى.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 37 بالمركز 13، كما رفع ديالى رصيده للنقطة 28 بالمركز 17.