شبكة الإعلام تحصل على الحقوق الحصرية لبث بطولة كأس العرب لكرة اليد

حصلت شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأربعاء، على الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة كأس العرب لكرة اليد، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، إن شبكة الإعلام العراقي نالت الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة كأس العرب لكرة اليد، التي ستنطلق في الخامس من أيار المقبل في دولة الكويت.

وأضافت أن العراق سيشارك في هذه البطولة، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشبكة على تقديم تغطية شاملة للأحداث الرياضية الهامة، وخاصة تلك التي يشارك فيها المنتخب الوطني العراقي.