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انطلاق الجولة 31 من دوري نجوم العراق بمباراتين


 

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في مدينتي بغداد والبصرة، حيث تقام المباراة الأولى على ملعب الميناء في محافظة البصرة عند الساعة الخامسة والنصف عصرا وتجمع بين فريق نفط البصرة صاحب المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة وضيفه دهوك الذي يحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة.

أمّا في المباراة الثانية فيستضيف فريق القوة الجوية نظيره الكهرباء على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء. ويحتل القوة الجوية المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بينما يأتي الكهرباء في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري قد قررت رسميا نقل مباراة نفط البصرة ودهوك من ملعب الفيحاء إلى ملعب الميناء مع الإبقاء على نفس التوقيت والتاريخ المحددين مسبقا.

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