يونس محمود: أربعة مدربين محليين على طاولة الاتحاد

كشف النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، عن ثلاثة مدربين محترفين وأربعة محليين على طاولة لجنة المنتخبات لتدريب المنتخب الوطني مؤكداً أن الحسم النهائي لهذا الملف سيكون خلال اليومين المقبلين، حيث ذكر محمود للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء: إن" التفاوض مع المغربي حسين عموتة لا يزال قائماً، وفي حال فشل المفاوضات معه، سيتم الانتقال إلى مناقشة بقية الأسماء المطروحة، والتي تضم ثلاثة مدربين محترفين وأربعة محليين."

وأضاف محمود أن" الاتحاد حريص على منح المدرب المحلي مساحة للمشاركة، وهذا الوضع الطبيعي خاصة في الأوقات الصعبة، مبيناً أن المدرب المحلي يجب أن يكون حاضراً حتى لو بنسبة 10% أو 5%، فوجوده ضروري لتطوير إمكانياته الفنية".

وتابع محمود أن" الاتحاد اليوم أصبح في عنق الزجاجة، وهدفنا التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والممارسة الكافية لقيادة أسود الرافدين في المرحلة المقبلة وهذا ما سيتم حسمه وإعلانه رسمياً خلال الفترة القصيرة القادمة".