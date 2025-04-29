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وفد كوري واتحاد الكرة في اجتماع مشترك بالبصرة استعداداً لمباراة العراق وكوريا


عقدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة اجتماعا ، ضم القنصل الكوري الجنوبي واعضاء بالاتحاد العراقي لكرة القدم وعددا من القيادات الامنية في المحافظة .

وذكر اعلام المجلس :" أن الاجتماع ركّز بشكل كامل على الجوانب الأمنية المتعلقة بالمباراة الدولية المرتقبة بين منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، التي ستستضيفها البصرة قريباً ضمن تصفيات كأس العالم".

واضاف :" ان الجانب الكوري قدّم ، خلال الاجتماع، استفسارات حول الواقع الأمني في المحافظة، ليحصل على تطمينات رسمية تؤكد استقرار الوضع واستكمال الاستعدادات لتأمين الحدث الرياضي وفق أعلى المعايير".

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي:" أن الوفد الكوري أبدى ارتياحه الكبير بعد الاطلاع على الخطة الأمنية، وانه سينقل هذه الانطباعات الإيجابية إلى بعثة المنتخب 

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