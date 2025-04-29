منتخب العراق لكرة السرعة يحرز المركز الثالث في البطولة العربية

أحرز المنتخب الوطني العراقي لكرة السرعة المركز الثالث في الترتيب الفرقي ضمن منافسات البطولة العربية بنسختها العاشرة التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة علي حمزة الربيعي أن المنتخب الوطني حقق المركز الثالث لفئة الناشئين في البطولة التي اختتمت فعالياتها في مدينة بورسعيد المصرية مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب أحرزوا 17 ميدالية متنوعة توزعت بواقع ميداليتين فضيتين و15 برونزية.

كما أضاف الربيعي أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على صعيد المشاركات السابقة للمنتخبات والأندية العراقية في البطولات العربية والدولية لافتا إلى أن الميداليات التي حصدها اللاعبون شملت فعاليات السبيد سولو السولو الفردي الزوجي والزوجي المختلط.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري مستضيف البطولة نال المركز الأول فيما حل الفريق التونسي في المرتبة الثانية.