أول تعليق لدرجال بعد تعرضه لوعكة صحية

طمأن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، الجماهير المحبة والأوساط الرياضية وجميع وسائل الإعلام على صحته، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويتماثل للشفاء".

ونفى درجال، في بيان "ما روجت له بعض الصفحات والمواقع بشأن فقدانه النطق، واصفاً تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأوضح، أنه "مر بوعكة صحية أدت، حسب تشخيص الطبيب المختص، إلى احتقان شديد في المنطقة فوق المزمار مع ارتجاع حنجري بلعومي، مشيراً إلى أن هذه الحالة شائعة جداً وأن حركة الحبال الصوتية طبيعية".

وبيّن درجال، أن "توجيهات الأطباء تطلبت الالتزام بعدم الكلام وأخذ قسط من الراحة كجزء من خطة العلاج خلال فترة قصيرة".

ودعا درجال الجميع إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتحري الدقة في تناول الأخبار".‏

وكان مصدر في اتحاد الكرة، كشف بوقت سابق اليوم الإثنين، عن تعرض رئيس الاتحاد عدنان درجال لوعكة صحية أفقدته القدرة على النطق والكلام.

‏وذكر المصدر إن "درجال تعرض لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق وبات لا يستطيع التحدث والكلام وسيخضع لفحوصات طبية".