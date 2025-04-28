‏كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، عن تعرض رئيس الاتحاد عدنان درجال لوعكة صحية أفقدته القدرة على النطق والكلام.

‏وذكر المصدر، إن "درجال تعرض لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق وبات لا يستطيع التحدث والكلام وسيخضع لفحوصات طبية".

ولفت الى ان "اجتماع الاتحاد الخاص بتسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، كان مقرراً عقده في الساعة السادسة مساء اليوم لكن سفر درجال أدى إلى تأجيل الاجتماع، وكان من المفترض أن يدير الاجتماع النائب الأول لكن درجال فضل أن يكون متواجداً في اجتماع اليوم لمعرفته بتفاصيل المدرب الجديد".

ورجح المصدر "عقد الاجتماع غدا بعد عودة درجال من السفر أو تأجيله الى إشعار آخر".