ختام الجولة 30 من دوري نجوم العراق بأربع مباريات تنافسية

تختتم، اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات تقام في ملاعب بغداد والنجف وأربيل، حيث تنطلق مباراتان عند الساعة الخامسة عصرا، حيث يستقبل فريق النجف ضيفه فريق الكرمة على ملعب النجف الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لخطف النقاط الثلاث، خاصة مع تقاربهما في عدد النقاط والمراكز، مما يمنحهما فرصة للارتقاء في جدول الترتيب.

وفي الوقت ذاته، يلتقي فريق الحدود، متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة، مع ضيفه نوروز على ملعب الساحر أحمد راضي. ويأمل نوروز بالعودة بالنقاط كاملة لتعزيز مركزه، فيما بات الحدود مهددا أكثر من أي وقت مضى بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

فيما تتواصل الإثارة عند الساعة السابعة والنصف مساء بإقامة مواجهتين، حيث يستضيف فريق أربيل، الذي يعيش وضعا صعبا بسبب سلسلة نتائجه السلبية، ضيفه الثقيل فريق الشرطة على ملعب فرانسو حريري. ويسعى أربيل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من أزمته، في حين يطمح الشرطة لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري التي خطفها الزوراء مؤقتا.

وفي ختام هذه الجولة، يلتقي فريق الطلبة، صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، مع ضيفه نفط ميسان، سابع الترتيب برصيد 42 نقطة، في مباراة تقام على ملعب المدينة الدولي، وسط طموح الطلبة في تعزيز موقعه ضمن دائرة المنافسة على الصدارة، بينما يأمل نفط ميسان بتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه إلى مراكز أعلى.