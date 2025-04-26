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اتحاد الكرة: عقوبات انضباطية بحق جماهير نوروز وزاخو


 

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم حرمان جماهير ناديي نوروز وزاخو من دخولِ الملاعب على أرضهم المفترضة لحين البت في تلك الأحداث والمخالفات التي رافقت مباراة الفريقين التي جرت في ملعب نوروز لحساب الجولة الـ(29) من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025)، حيث ذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة،  أنه "بسبب الأحداث التي جرت أثناء مباراة ناديي نوروز وزاخو والتي أقيمت على أديم ملعب نوروز بتاريخ (2025/4/22) ضمن دوري نجوم العراق للموسم 2025/2024، ولغرضِ فسح المجال أمام اللجنة لدراسة مقاطع الفيديو، وتقارير حكم ومشرف المباراة والمنسق الأمنيِّ، التي تخصُّ الأحداث المؤلمةَ التي رافقت المباراةَ بشكلٍ مفصلٍ ودقيقٍ، واستناداً للصلاحياتِ المخولة إلينا بموجب المواد (88) و (90) و (167) من لائحة الانضباط للموسم 2025/2024، عليه ولكل ما تقدم، قررنا حرمان جماهير ناديي نوروز وزاخو من دخولِ الملاعب على أرضهم المفترضة لحين البت في تلك الأحداث والمخالفات".

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