الفيفا يعاقب زيدان اقبال وإبراهيم بايش بسبب احداث مباراة الكويت

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " ايقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي اوترتخيت الهولندي زيدان اقبال من اللعب مع المنتخب الوطني لمباراة واحدة وكذلك توجيه تنبيه الى لاعب المنتخب الوطني ونادي الرياض السعودي ابراهيم بايش.

وجاءت هذه العقوبة بسبب الاحداث التي حدثت بعد مواجهة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي التي استضافها ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة السابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2026 في اذار الماضي.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وعندما أحرز أسود الرافدين هدف التعادل لتصبح النتيجة 2/2، قام زيدان إقبال بالاقتراب من دكة بدلاء المنتخب الكويتي، والاحتفال أمام أفراد المنافس، قبل ان يهاجم لاعبو وأعضاء كوادر المنتخب الكويتي إقبال وارادوا الاعتداء عليه، قبل أن يحاول لاعبو المنتخب العراقي إبعادهم وإنهاء الخلاف الاشتباك.

ومن المؤمل ان يغيب زيدان اقبال عن مواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني امام المنتخب الكوري الجنوبي في ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة التاسعة من التصفيات النهائية .