اليوم انطلاق الجولة 11 من دوري نخبة اليد بأربع مواجهات حاسمة

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الثانية لدوري نخبة كرة اليد، بإقامة أربع مباريات، إذ تستضيف قاعة نفط البصرة لقاءين، يجمع الأول أصحاب الأرض نفط البصرة وديالى، بينما يواجه لاحقا بلدية البصرة منافسه ذي قار، في حين يلعب الفتوة وكربلاء، والكوفة والسليمانية، حيث يتطلع في المواجهة الأولى، فريق نفط البصرة السادس إلى تحقيق انتصار يعزز من خلاله موقعه في الترتيب، ونسيان خسارته الثقيلة من المتصدر الحشد الشعبي بنتيجة (21 - 35)، في الوقت الذي يدرك فيه جيدا أن ضيفه ديالى الرابع سيبقى ندا له، إذ سيعول الملاك التدريبي على القراءة الفنية الصحيحة لمجريات اللقاء وإيصال عناصره إلى بر الأمان للبقاء في المربع الذهبي ومواصلة التقدم وتقليص الفارق مع الشرطة الثالث.

في المباراة الثانية، يطمح الفتوة ثامن الترتيب إلى إثبات قدراته، وتكرار سيناريو لقائه السابق الذي تغلب فيه على بلدية البصرة بنتيجة (26-23) في المقابل لن يكون كربلاء السابع منافسا سهلا كونه هو الآخر يطمح لتحقيق فوز مهم يعزز به مركزه الحالي.