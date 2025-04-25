منتخبنا للجودو يبدأ مشاركته في بطولة آسيا بتايلند

يستهل منتخبنا الوطني للجودو اليوم الجمعة مشاركته في بطولة آسيا التي تضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل بمشاركة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من (30) دولة من بينها خمس دول عربية هي العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، ولبنان، حيث ذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن "اللاعب عباس فلاح سيمثل العراق في وزن تحت (81) كغم إلى جانب زميله أحمد وحيد في وزن تحت (60) كغم تحت إشراف المدرب التونسي أنيس النويفي، بينما يرأس الوفد الدكتور عدي الربيعي"، موضحاً أن "منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في تونس بدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي، واستمر لمدة أسبوعين تأهباً لهذا الاستحقاق الآسيوي".

ومن الجدير بالذكر أن جودو العراق قد حقق نتائج متميزة في بطولة العرب الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمان إذ أحرز المنتخب (15) وساماً ملوناً.