الكشف عن اسم مدرب المنتخب العراقي الجديد

تترقب الجماهير الرياضية العراقية، حسم اسم المدرب المرشح لقيادة أسود الرافدين في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وبحسب موقع (المونديال) الرياضي، فان "خيار الاتحاد العراقي لكرة القدم، وقع على المدرب المغربي (الحسين عموتة) حيث سيتولى رسمياً تدرب المنتخب الوطني".

وأشار الموقع الى، ان "رئيس اتحاد الكرة (عدنان درجال) متواجد حالياً في الإمارات ومن المقرر توقيع العقد الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وسيكون الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني خلال 24 ساعة، وفقًا للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة.

ومن المرجح أن يعلن الاتحاد العراقي قريبا جدا، عن المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين بعد إقالة الإسباني خيسوس كاساس من منصبه نتيجة تراجع نتائج الفريق في التصفيات المونديالية وانخفاض نسب التأهل المباشر إلى المونديال المقبل.

وأعلن درجال بوقت سابق ان اسم المدرب الجديد سيحسم في 25 نيسان الجاري أي غداً الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة، ان: "درجال أبلغ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي بكرة القدم، بأنه مقتنع تماما بخياراته بشان المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين، إذ يرى بأن مدرب الجزيرة الإماراتي الحسين عموتة هو الأنسب للفريق العراقي بغض النظر عن تراجع نتائج الجزيرة في الدوري الإماراتي، إذ بين لهم أن النتائج لا تغير قناعاته وذلك بعد خسارة الجزيرة أمام اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي".

وأضافت المصادر "درجال يرى في عموتة بأنه رجل المرحلة لأنه يعرف كيفية التعامل مع الضغوط بشكل جيد جدا، إذ يتوقع أن يكون الفريق العراقي بأمان معه حتى إن لم يتمكن من إنجاز مهمة التأهل المباشر للمونديال في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن المقبلتين، لذلك يحاول درجال الحصول على تأييد وتصويت جميع الأعضاء للمضي في تسمية عموتة وتجاهل الخيارات الأخرى على الرغم من أهميتها على الساحة".

وتراجعت نتائج المنتخب العراقي في تصفيات المونديال، إذ فقد وصافة المجموعة الثانية لصالح الأردن، بعدما حقق نقطة وحيدة فقط من مباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات مونديال 2026 برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن الأردن الوصيف وبفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أسود الرافدين منتخب كوريا الجنوبية في البصرة يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل في البصرة، فيما سيواجه الأردن في استاد عمان الدولي يوم 10 من الشهر ذاته، إذ يتوجب على العراق حصد 6 نقاط ليضمن التأهل المباشر بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.