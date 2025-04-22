رئيسا اللجنة الأولمبية وشبكة الإعلام يبحثان سُبل تطوير الرياضة العراقية

بحث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، مع رئيس شبكة الإعلام العراقي، ورئيس نادي الكرخ الرياضي، كريم حمادي، عدداً من الملفات الرياضية الحيوية التي تهم الشارع الرياضي العراقي، وفي مقدمتها ملف استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم، حيث أكد مفتن في بيان، على "أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية لدعم الحركة الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضة العراقية بحاجة ماسّة إلى استراتيجية تطويرية شاملة تُسهم في استمرارية تألق الرياضيين، وتطوير إمكانيات المنتخبات الوطنية".

وقال مفتن: إن "المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في العمل الرياضي من مختلف الجوانب، تعتمد على التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقات الشابة".

بالمقابل، أشاد رئيس شبكة الإعلام العراقي بجهود" اللجنة الأولمبية، مؤكداً دورها البارز في إعادة رياضة العراق إلى مسارها الصحيح، ومواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الرياضية العالمية".

كما شدد على "ضرورة تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتصحيح مسار الرياضة العراقية، وتجاوز التحديات، وتحقيق طموحات الجماهير الرياضية خلال المرحلة المقبلة".

هذا وحضر اللقاء الأمين المالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله، والمستشار الرياضي هوار ملا محمد، والدولي السابق ليث حسين، وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي.