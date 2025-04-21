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الاتحاد العراقي يحسم جدل إقامة مباراة كوريا الجنوبية في البصرة


 

صرّح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، بأن مباراة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ستُقام رسمياً على ملعب البصرة الدولي، إذ ذكر درجال في تصريح: إن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول للوفد الكوري الجنوبي، بحسب الوكالة الرسمية".

فيما لفت إلى أن "الوفد الإداري سيصل إلى العراق خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات الفنية والتنظيمية".

كما أضاف، انه "نطمئن الجماهير العراقية بعد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة المباراة في البصرة نهائي، وسيتسلم الاتحاد العراقي إشعاراً رسمياً بذلك في وقت قريب، مشدداً على جاهزية العراق الكاملة لاستضافة اللقاء الدولي".

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