درجال: مستعدون لتقديم كل ما يسهم في تماثل إقبال للشفاء

أجرى رئيسُ الاتحادِ العراقيِّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الأحد، (20 نيسان 2025)، اتصالاً هاتفياً بلاعبِ المنتخب الوطنيّ ونادي أوتريخت الهولندي (زيدان إقبال) للاطمئنانِ على صحته بعد الإصابةِ التي تعرضَ لها أثناء مبارياتِ الدوري الهولندي .

وأوضح درجال بحسب بيان لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاتحادَ مستعدٌ لتَقديمِ كل ما من شأنه أن يسهمَ أو يساعدَ اللاعبَ في تماثله للشفاءِ التامّ".

وفي نهايةِ الاتصال، تمنى درجال أن "يتعافى إقبال من إصابته، ويعود إلى الملاعب في أسرع وقتٍ، كونه لاعباً محترفاً، وخدمَ الكرةَ العراقيّة ومنتخباتها الوطنيّة".