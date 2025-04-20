محافظة ميسان تفتتح ملعب الشهيد أبو منتظر المحمداوي بسعة 500 متفرج

شهدت محافظة ميسان، اليوم الأحد، افتتاح ملعب الشهيد أبو منتظر المحمداوي، ضمن جهود المحافظة للاهتمام بقطاع الرياضة والشباب، إذ أكد محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "المحافظة تشهد نهضة عمرانية متكاملة، وضمن هذا التوجه نولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة".

وأضاف، "اليوم نفتتح أحد المشاريع المهمة في هذا القطاع، وهو ملعب الشهيد القائد أبو منتظر المحمداوي، الواقع في الحي الجامعي بمركز المحافظة، ونأمل أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية للشباب الرياضيين في المنطقة"، مؤكدًا "لدينا العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها ضمن خطط الموازنة الحالية والمستقبلية".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة ميسان ورئيس لجنة الشباب والرياضة، حسين المرياني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لجميع الرياضيين في المحافظة افتتاح ملعب القائد أبو منتظر المحمداوي بسعة 500 متفرج".

كما بيّن أن "هذا الإنجاز يُسجَّل لصالح محافظة ميسان ومديرية الشباب والرياضة، ونؤكد دعمنا الكامل لكل النشاطات والمؤسسات الرياضية، وسنواصل العمل من أجل تقديم الأفضل لأبناء المحافظة، وخاصة في القطاع الرياضي".

وفي ذات الصدد، أوضح مدير شباب ورياضة ميسان عباس عبد الزهرة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "افتتاح ملعب الشهيد القائد أبو منتظر المحمداوي اليوم يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الرياضية التي تعتزم المحافظة الإعلان عنها قريبًا، من بينها ملعب حي الرحمة بسعة 500 متفرج، وقاعة متعددة الأغراض بسعة 400 متفرج، والتي سيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة"، وتابع "نشكر كل من يساهم في دعم قطاع الشباب والرياضة، وكل من يحتضن الشباب ويسعى للحفاظ على مستقبلهم، خاصة شباب محافظة ميسان".