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ليفربول يقترب من لقب "البريميير ليغ"


 

تغلب نادي ليفربول بصعوبة على ليستر سيتي 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من التتويج باللقب، فقد سجل الظهير الأيمن البديل، ترينت ألكسندر أرنولد، هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 77، بعد دقائق من نزوله إلى أرض الملعب، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينغ باور.

ويأتي هذا الفوز ليصبح ليفربول مطالباً بالحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة، من أجل التتويج رسمياً باللقب للمرة الـ20 في تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية حصولاً على البطولة العريقة، الذي يحمله حالياً غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وربما يتوج ليفربول باللقب رسمياً حال خسارة آرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس في الجولة المقبلة للبطولة، أو حال فوز الفريق "الأحمر" على ضيفه توتنهام هوتسبير، الأحد المقبل.

بالمقابل، أصبح ليستر سيتي رسمياً ثاني الهابطين لدوري الدرجة الأولى، بعد فريق ساوثهامبتون.

فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، في حين توقف رصيد ليستر سيتي، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته العشرة الأخيرة بالبطولة، عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير، متأخراً بفارق 18 نقطة عن أولى مراكز النجاة من الهبوط.

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