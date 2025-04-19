اتحاد كرة القدم يحدد موعد اختيار مدرب للمنتخب الوطني

حدد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم السبت، موعد اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، فيما أكد أن معركتنا مع المدرب السابق خيسوس كاساس ستكون قانونية، فقد ذكر درجال في مؤتمر صحفي، إن "العمل داخل الاتحاد يتم بروح الفريق الواحد وبشفافية عالية"، موضحًا، أن "الاتحاد بدأ بتطبيق النظام الأساسي، ويتم تعديلاته وفق رؤية استراتيجية تم وضعها بالتعاون بين الاتحاد والأندية ".

كما أضاف، أنه "تم تحقيق نقلة نوعية في النقل التلفزيوني تضاهي ما هو موجود في الخليج، وبالتعاون مع شركة محلية وليست عالمية".

وبخصوص ملف مدرب المنتخب الوطني، أوضح درجال أنه "سنبدأ هذا الأسبوع بالتواصل مع عدد من المدربين لاختيار الأنسب"، مبينًا، أن "من حق مدرب المنتخب الوطني السابق خيسوس كاساس اللجوء إلى الفيفا، كما أنه من حقنا الدفاع عن أنفسنا، والمعركة الحالية معه قانونية".

وتابع، أن "الاتحاد طلب من كاساس الحضور إلى العراق لممارسة مهامه، لكنه امتنع، ونعمل حاليًا على فتح فرع لمحكمة كاس في العراق".

فيما نفى درجال وجود أي خلاف أو مشادة كلامية بينه وبين عضو الاتحاد غالب الزاملي"، مؤكدًا، "لم ولن نقيل أو نجمد أي عضو في الاتحاد؛ لأننا لا نهدف إلى إثارة أي مشاكل، خاصة وأننا مقبلون على مهمة تتعلق بالمنتخب الوطني".