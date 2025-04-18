اليوم الجمعة، مباراتان مرتقبتان ضمن الجولة 28 من دوري نجوم العراق

ضمن منافسات الجولة ال 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، تقام اليوم الجمعة، مباراتان في بغداد والبصرة، حيث تنطلق المباراتان في الساعة ال5:00 عصرا ، تجمع الاولى فريق الكرخ صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة مع ضيفه فريق نوروز صاحب المركز 14 برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار وخطف نقاط اللقاء وتحسين موقعهما في ترتيب الفرق، وتقام مباراة الكرخ ونوروز على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد .

‏بينما يحتضن ملعب الفيحاء في البصرة المباراة الثانية التي تجمع فريق نفط البصرة صاحب المركز ال 17 برصيد 23 نقطة الذي يسعى للهروب من المراكز المتاخرة مع ضيفه فريق القاسم صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة الطامح للحاق بفرق المقدمة بعد نتائجه الجيدة في الجولات السابقة.