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أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده


اعرب المدرب الاسباني خيسوس كاساس، الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء ما وصفها بعض التصرفات الصادرة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد قرار فسخ عقده.

وقال كاساس في بيان، "نهاية مسيرة الجهاز الفني للمنتخب العراقي بعد عامين ونصف من العمل الدؤوب، ينتهي مشروعنا مع المنتخب الوطني العراقي، والذي بدأ في نوفمبر 2022 بهدف التأهل لكأس العالم 2026". 

وأضاف "على الرغم من تبقي مباراتين حاسمتين ومرحلتين إقصائيتين لتحقيق هذا الحلم، إلا أننا نغادر لعدم السماح لنا بإكمال المهمة"، معتبرا أنه "قرار يصعب فهمه، خاصة وأن مصير التأهل كان بأيدينا". 

ولفت كاساس "نحمل معنا ذكريات لا تُنسى، بدءًا من الفوز التاريخي بكأس الخليج في البصرة، مرورًا بالانتصار على اليابان في كأس آسيا، وصولًا إلى العلامة الكاملة في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم، مما وضعنا في مركز متقدم بتصنيف الفيفا"، مضيفا "نعرب عن خيبة أملنا إزاء بعض التصرفات الصادرة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي تضمنت عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتضمنت ضغوطًا غير مقبولة تسيء لسمعة الكرة العراقية ومكانة البلاد دوليًا". 

ووجه المدرب الاسباني "نداءً إلى أصحاب القرار والسلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، فالعراق يستحق التقدم بكرامة"، مشددا "نشعر بالفخر لمساهمتنا في تطور الكرة العراقية، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب مستقبلًا، ونشكر اللاعبين والطاقم الإداري على تفانيهم، على الصعيد الشخصي، سيبقى دعمكم ومحبتكم في قلبي دائمًا". 

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، الثلاثاء، فَسخِ عَقدِ المُدربِ الإسبانيّ خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه من تدريب المنتخب الوطني العراقي.

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