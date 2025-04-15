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رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن فسخ عقد كاساس ومساعديه بسبب إخلالهم بالالتزامات التعاقدية


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد كاساس ومساعديه بسبب إخلالهم بالالتزامات التعاقدية.

وذكر الاتحادُ في بيان "نعلن قرارنا بفَسخِ عَقدِ المُدربِ الإسبانيّ خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، وذلك بسببِ إخلالهم الجَسيم بالالتزاماتِ التعاقديّة".

وأكد "اتخاذُ هذا الإجراء استناداً إلى المادةِ (14) من لائحةِ أوضاعِ اللاعبين وانتقالاتهم الخاصّة بالاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم (FIFA)، وتمَّ إشعارُ الفيفا رسمياً بذلك، وبما يحفظُ الحُقوقَ القانونيّة للاتحادِ أمام الجهاتِ المُختصة".

 

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