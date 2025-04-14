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سرايا القدس: قنص قنّاص إسرائيلي في الشجاعية شرقي غزة


أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها تمكنوا من قنص قنّاص إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وفي بيان لها، اليوم الاثنين، قالت السرايا إن مجاهديها تمكنوا من قنص قنّاص إسرائيلي كان يعتلي تلّة المنطار، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

والسبت الماضي، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصفها مستوطنة "نير إسحاق" المحتلة برشقة صاروخية، وذلك رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة

ويأتي إعلان سرايا القدس قنص الجندي الإسرائيلي، واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة "نير إسحاق" على الرغم من العدوان المستمر والحصار المفروض، لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجدداً صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية - الأميركية.

وتتواصل الإبادة الجماعية في غزة، ووفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في تقريرها اليوم، بلغت حصيلة الضحايا، منذ 18 آذار/مارس 2025، 1613 شهيداً و4233 إصابة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية إلى 50983 شهيداً و116274 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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