الصفحة الرياضية

لماذا لم يُحسم ملف مدرب المنتخب العراقي.. اليك الأسماء المرشحة التي طرحت بالاعلام


رغم مرور أسابيع على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب العراقي، فلا يزال الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يعلن عن اسم المدرب الجديد، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير وأسماء المرشحين المحتملين.

أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديد

ووفقا لمختصين فان "احد ابرز أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديد هي تعقيدات فسخ العقد مع كاساس، حيث أفادت تقارير بأن الاتحاد العراقي لم يُنهِ بعد الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بفسخ عقد كاساس، مما يعوق الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد".

وأضافوا ان "هناك صعوبات التفاوض مع المرشحين حيث ان بعض الأسماء المطروحة تتولى حالياً مهام تدريبية مع أندية أو منتخبات أخرى، مما يصعّب التفاوض بشأن انتقالهم لتدريب المنتخب العراقي"، موضحين ان "الضغوط الجماهيرية والإعلامية تزايدت من الجماهير ووسائل الإعلام على الاتحاد العراقي لاتخاذ قرار سريع، مما قد يؤدي إلى تردد في اتخاذ قرار نهائي خوفاً من ردود الفعل".

وأبرز الأسماء التي رشحت في الاعلام لتدريب المنتخب العراقي

الحسين عموتة وهو مدرب مغربي يقود حالياً نادي الجزيرة الإماراتي، واعتبر من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب العراقي، نظراً لخبرته في الكرة الآسيوية والعربية.

عدنان حمد المدرب العراقي المخضرم الذي طرح اسمه كخيار محلي الا انه رفض تدريب المنتخب.

مؤمن سليمان المدرب المصري الذي سبق له تدريب نادي الشرطة العراقي، ويُعتبر من الأسماء المطروحة لتولي المهمة الفنية.

وحيد خليلوزيتش المدرب البوسني الذي يمتلك خبرة واسعة في تدريب المنتخبات، وقد تم تداول اسمه ضمن المرشحين.

كارلوس كيروش: المدرب البرتغالي المعروف، والذي سبق له تدريب منتخبات عدة، وطرح اسمه لتولي تدريب المنتخب العراقي.

ويواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديات كبيرة في اختيار المدرب المناسب في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية.

ويُتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بفسخ عقد كاساس والتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لم يُحسم ملف مدرب المنتخب العراقي.. اليك الأسماء المرشحة التي طرحت بالاعلام
تطورات مفاجأة في مفاوضات كاساس مع الاتحاد العراقي
العراق يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو
إتحاد الكرة: تأهل الشرطة ونفط الوسط ونفط البصرة والموارد المائية لنصف نهائي كأس العراق
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تسمية بديل كاساس
كاساس يدرس عرضاً لاتحاد الكرة بشأن التسوية المالية
ترقب عراقي لتسمية المدرب الجديد .. اتحاد الكرة يفاوض مدربين اجانب لقيادة المنتخب الوطني
نادي القوة الجوية يعزي لاعبه اللبناني باستشهاد عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي
خيارات اتحاد الكرة تتقلص.. مدرب عربي جديد يدخل قائمة المرشحين
أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك