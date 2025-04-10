الصفحة الرياضية

تطورات مفاجأة في مفاوضات كاساس مع الاتحاد العراقي


يبحث خيسوس كاساس مدرب العراق المقال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، الإجراءات المتعلقة بالعقد المبرم بين الجانبين، بعدما قرر الاتحاد إقالته شفويا نتيجة تراجع نتائج أسودالرافدين مؤخرا.

وقرر الاتحاد العراقي إقالة المدرب الإسباني من منصبه بعد خسارة العراق أمام فلسطين 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتضاؤل فرص تأهل أسودالرافدين مباشرة إلى مونديال 2026.

وقال المستشار القانوني لاتحاد الكرة العراقي جمال الأسدي: "الاتحاد العراقي لكرة القدم ومن الناحية القانونية لم يخطر المدرب الإسباني خيسوس كاساس عبر بريد رسمي بإنهاء عقده مع الاتحاد وهذا الأمر قد يكون مفاجئا، لكن الاتحاد ملتزم بالإجراءات القانونية وكيفية تطبيقها واتخاذها دون تخطيها من أجل معالجة العقد والتوصل إلى اتفاق بين المدرب والاتحاد".

وأضاف: "الاتحاد العراقي يتفاوض حاليا مع المدرب لإيجاد صيغة بإنهاء العقد ترضي جميع الأطراف دون الحاجة لدفع الشرط الجزائي في عقد الإسباني والبالغ نصف مليون دولار، لكن في الوقت ذاته لا نستطيع الإفصاح عن الإجراءات القانونية التي سنتخذها لعدم كشف الخريطة القانونية وبالتالي يفقد الاتحاد العراقي الخاصية القانونية السليمة".

الاتحاد العراقي يأمل في إنهاء عقد كاساس في غضون 10 أيام

وتابع: "نحن نعمل بشكل جاد على إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بعقد المدرب في غضون 10 أيام، ليبدأ الاتحاد العراقي بعدها بالبحث عن مدرب جديد ونحن نسعى إلى العمل بهدوء وبعيدا عن الضجيج على الرغم من تسريب العقد إلى وسائل الإعلام وهذا الأمر يشكل إساءة كبيرة للعراق، باعتبار أن السرية والتحفظ من أهم شروط العقود مع المدربين العالميين".

وأكمل: "عقد المدرب الإسباني مع الاتحاد العراقي لم أشارك في صياغته ولكن الآن أنا مطلع عليه بالكامل وسنعمل على استثمار نقاط قوة الاتحاد العراقي فيه وكذلك يجب أن نشيد بدور أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي من خلال التزامهم ببنود العقد المبرمة مع المدرب بعدما وضعوا خطة مرسومة للتعامل مع هذا الملف وأيضا لتصحيح أخطاء المنتخب العراقي".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العراقي يواجه ضغطا كبيرا من الجماهير التي تطالب بالإسراع في حسم ملف المدرب الجديد للمنتخب العراقي، إذ تشير المصادر إلى أن الاتحاد العراقي سيلجأ إلى المدرسة البرتغالية في تسمية مدربه الجديد بعد الانتهاء من عقد كاساس من دون مشكلات.

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