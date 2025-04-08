العراق يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو

فاز العراق بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، بعضوية الاتحاد العربي للجودو للدورة 2025-2029.

وذكر اتحاد الجودو في بيان أن "رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي، فاز بعضوية الاتحاد العربي للعبة للدورة 2025-2029، كما فاز العراق بعضوية اللجنة التقنية حيث سيمثله حسين علي حسين".

وأضاف أن "العراق فاز أيضاً بعضوية اللجنة الفنية للاتحاد العربي، حيث سيمثله حسنين باسم كما فازت هويدة إسماعيل بعضوية اللجنة النسوية وفاز علي نظار بعضوية لجنة التنظيم في الاتحاد العربي للجودو".

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، على هامش فعاليات البطولة العربية للمنتخبات والأندية.