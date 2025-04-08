إتحاد الكرة: تأهل الشرطة ونفط الوسط ونفط البصرة والموارد المائية لنصف نهائي كأس العراق

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تحديد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للموسم 2024-2025. وقد تأهلت أربعة أندية للمربع الذهبي وهي: الشرطة، نفط الوسط، نفط البصرة، والموارد المائية، فقد حددت اللجنة يوم السبت المقبل موعدا لإقامة المباراتين المرتقبتين في نصف النهائي. حيث يلتقي فريق نفط الوسط مع ضيفه نفط البصرة في قاعة التضامن بمحافظة النجف في مباراة ستجرى في عصر يوم السبت. بينما يستضيف فريق الشرطة نظيره الموارد المائية في المباراة الثانية التي ستقام في قاعة نادي الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أن فريق نفط البصرة لكرة الصالات كان قد توج بلقب دوري المحترفين العراقي للموسم 2023-2024، ويأمل في إضافة لقب آخر إلى سجل إنجازاته في البطولة الحالية.