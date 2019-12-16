الصفحة الرياضية

رسمياً.. لؤي العاني متاح للتسجيل في المنتخب الاولمبي


زف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، خبراً ساراً من نظيره المغربي بخصوص اللاعب لؤي العاني.

وكان الاتحاد العراقي قد ارسل برقيتين للاتحاد المغربي من أجل تسجيل اللاعب العراقي الاصل المغربي الجنسية، لؤي العاني ضمن صفوف المنتخب الأولمبي بعدما استخرج جوازه العراقي.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان، أن "الاتحاد تلقى إشعارا من نظيره المغربي يفيد بإمكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن من الشهر المقبل".

وأضاف "جاء في الكتاب ان اللاعب موضوع البحث لعب ضمن المنتخبات الفئات العمرية للمملكة العربية المغربية تحت ٢٠ عاما فقط".

وتابع "وفقا للإشعار المغربي فان اللاعب لؤي العاني بات متاحًا للتسجيل ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب الأولمبي".

ومن المؤمل ان يلتحق العاني بكتيبة المنتخب الأولمبي في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

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