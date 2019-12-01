بعد تأخره لثلاثة اشهر.. حساب كاتانيتش ينتعش بالدفعة الاولى

انتعش الحساب المصرفي لمدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، بالدفعة الاولى من عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ولم يتسلم كاتانيتش، مستحقاته المالية منذ توقيعه العقد مع اتحاد الطكرة قبل ثلاثة اشهر.

وقال بهروز دزهبود وكيل اعمال كاتانيتش، في حديث صحفي، إنه "كانت لي بعض الاجتماعات الايجابية مع رئيس اتحاد الكرة العراقي، عبد الخالق مسعود خلال اليومين الماضيين".

واوضح أن "اتحاد الكرة استطاع تأمين الدفعة الاولى من عقد كاتانيتش، حيث قام بتحويل المبلغ الى الحساب المصرفي للمدرب اليوم الاحد".

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع كاتانيتش في ايلول من عام 2018.