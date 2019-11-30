العراق يقدم طلباً لإضافة همام طارق لتشكيلة الفريق في كأس الخليج

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، طلباً الى الاتحاد الخليجي من اجل إضافة لاعب نادي الإسماعيلي المصري همام طارق للمنتخب.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث صحفي إن “همام طارق حصل على الضوء الأخضر من ادرة ناديه الإسماعيلي من اجل الالتحاق بالمنتخب الوطني”

وأوضح أن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، قدم طلبا رسمياً من اجل إضافة همام طارق الى صفوف المنتخب في بطولة كأس الخليج وننتظر الموافقة من الاتحاد الخليجي”.

يذكر أن همام طارق وبشار رسن وريبين سولقا، غابوا عن صفوف المنتخب الوطني، بسبب التزاماتهم مع انديتهم.